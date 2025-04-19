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Çanakkale'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında, ilçe emniyet müdürleri ile birlikte güvenlik, okul çevresi güvenliği ve asayiş konularını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında, müdür yardımcıları ve 11 ilçe emniyet müdürünün katılımlarıyla "Çanakkale'nin Huzuru" toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda merkez ve ilçelerimiz polis bölgesinde yürütülen faaliyetler masaya yatırıldı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, merkez ve ilçelerdeki okul çevresi güvenliği, uyarıcı ve uyuşturucu ile mücadele, araç ve motosiklet denetimleri, düzensiz göçmen ve genel asayiş konuları başta olmak üzere ayrıntılı bilgi aldı.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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