Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 23 Kişi Tutuklandı

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Çanakkale'de yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı ve suç örgütünün haksız kazancının 309 milyon TL olduğu belirlendi.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonuna 23 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca ekiplerince göçmen kaçaklığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı. Suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; M.K. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün, ayarladıkları tekneler aracılığıyla İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Mayıs ayında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı. 7 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 tekne ve 11 araca el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonlar çerçevesinde hedef şüphelilerden biri olan A.B., Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı Köyü'nde ormanlık alanda, İtalya'ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.D. isimli şüphelinin ise, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde 4 ay süren çalışmalar kapsamında toplamda 23 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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