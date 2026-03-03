Haberler

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 organizatör tutuklanırken, 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda kullanılan araçlar ve çeşitli malzemelere de el konuldu.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 organizatör tutuklanırken, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, dün Çanakkale'ye yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 11 düzensiz göçmen ve bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda olaylarda kullanılan 3 araç, 14 bin 400 TL, 8 can simidi, 3 can yeleği ve 2 el hava pompasına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Hepsi annelerinin kuzusuydu! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı