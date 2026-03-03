Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale'de emniyet ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 organizatör tutuklanırken, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, dün Çanakkale'ye yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 11 düzensiz göçmen ve bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda olaylarda kullanılan 3 araç, 14 bin 400 TL, 8 can simidi, 3 can yeleği ve 2 el hava pompasına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı