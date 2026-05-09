Çanakkale'de insan kaçakçılığı operasyonu: 31 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 31 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile koordineli operasyon gerçekleştirildi. 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmada, ilde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM' e) teslim edildi. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda kaçakçılık olayında kullanılan 15 can yeleği, 3 can simidi ve 1 hava pompasına el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı