Çanakkale'de insan kaçakçılığı operasyonu: 31 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda, 31 düzensiz göçmen ve organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda kaçakçılıkta kullanılan ekipmanlara da el konuldu.

Çanakkale'de 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 31 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile koordineli operasyon gerçekleştirildi. 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmada, ilde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM' e) teslim edildi. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda kaçakçılık olayında kullanılan 15 can yeleği, 3 can simidi ve 1 hava pompasına el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
