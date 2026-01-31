Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 8 mağdur kurtarıldı

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken 8 mağdur kadın kurtarıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda il merkezinde bulunan otel, pansiyon ve ikametlerde, sosyal medya, fuhuş amaçlı ilan siteleri, internet platformları ve benzeri araçlar üzerinden verilen reklamlar aracılığıyla buldukları kişilerle fuhuş amacıyla anlaşan şahısların haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Başlatılan adli soruşturma çerçevesinde 30 Ocak tarihinde belirlenen 7 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 6 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarına el konulması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 121 bin 400 TL ve bin 700 ABD Doları, 13 cep telefonu, 45 cinsel içerikli ürün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller, 350 adet 9x19 milimetre çaplı tabanca fişeği, 53 av fişeği, av tüfeği, 4 gram uyuşturucu madde ve öğütücü ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçlarından 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 8 mağdur kadın kurtarılmış olup yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.