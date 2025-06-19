Çanakkale'de Fabrikada Çıkan Yangında 1 Ağır Yaralı

Çanakkale'de Fabrikada Çıkan Yangında 1 Ağır Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki plastik cam fabrikasında çıkan yangında bir işçi ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de plastik cam üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan plastik cam üreten fabrikada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan fabrika çalışanı Erdal Ulu ağır şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralı Erdal Ulu, Çanakkale'ye sevk edildi.

Yangın sonra olay yerine gelen Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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