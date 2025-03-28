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Çanakkale'de Ev Yangını: Kundaklama Şüphesiyle Bir Gözaltı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Ev sahibi, yangının eşinin kardeşi tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam çıkan ev yangınında polis kundaklama şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'nde Ramis Şahin'e (65) ait evde yangın çıktı. Yangın çıktığında evde bulunan Aysel Şahin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama şüphesine 1 gözaltı

Öte yandan, yanan evle ilgili ev sahibi Ramis Şahin, evinin eşinin kardeşi A.K. tarafından kundaklandığını iddia etti. Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kundaklama şüphesiyle A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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