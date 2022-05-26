Çanakkale'de ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Çanakkale'de ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyünde jandarma ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyünde jandarma ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyü sahilinde dün gece saatlerinde ekin tarlasında saklanan düzensiz göçmenler olduğunun ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, çoğunluğu Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakalayarak Geyikli Jandarma Karakoluna götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan, düzensiz göçmenlerin taşındığı belirlenen bir ticari taksiye de el konuldu. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa