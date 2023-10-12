Çanakkale'de Dolandırıcılık Olayında Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadının paralarını ve altınlarını dolandırdığı iddiasıyla Balıkesir'de yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, telefonla aradığı kadına kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak evine giderek değerli eşyalarını alıp kaçmıştı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadının paralarını ve altınlarını dolandırdığı iddiasıyla Balıkesir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bayramiç ilçesi Karıncalık köyünde yaşayan Döndü Ayaz'ı (70) telefonla arayıp kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak parasını ve altınlarını dolandırdığı öne sürülen D.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

D.İ, telefonla aradığı Döndü Ayaz'a, adının ölümlü bir olaya karıştığını, altınları ile paralarının seri numaralarını kontrol etmek amacıyla evine geleceğini söylemişti. Ayaz'ın evine giderek 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 avro ve 6 bin lirayı alan sivil kıyafetli dolandırıcı köyden ayrılmıştı. Kadının şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), D.İ'yi Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde yakalamış, üzerinden çıkan 770 avro, 13 bin 480 lira ve 3 dolara el konulmuştu.