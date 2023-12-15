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Çanakkale'de Dere Taşması Nedeniyle Köy Yolu Trafiğe Kapatıldı

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Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve köy yolunun trafiğe kapatılmasına karar verildi. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Ayrıca, kent genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle dere taşan Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kalabaklı grup köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Çanakkale Valiliği tarafından alınan bir diğer karar da ise, bugün saat 19.00'dan başlayarak, yarın saat 14.00'a kadar kent genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Scooter Haberler

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