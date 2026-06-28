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Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kız aranıyor

Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kız aranıyor
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Çanakkale'nin Yapıldak köyünde denize giren 14 yaşındaki N.B., dalgalar arasında kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yapıldak köyü Saltık Mahallesi'nde meydana geldi. Denize giren N.B. (14) ile E.C. (15) bir süre sonra dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi. E.C. denizden kendi imkanlarıyla çıkarken, N.B. ise suyun içinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, dalgıçlar, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı. AFAD personeli ise su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı. Ekiplerin, kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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