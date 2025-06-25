Çanakkale'de Çöplük Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Çöplük Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki çöplük alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, tarım arazisine sıçradı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çöplük alanda başladı. Tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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