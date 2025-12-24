Haberler

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen tartışma sonucunda Barış Tekebaş ve eşi Duygu Tekebaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak şüpheli olan Recep Ş. tutuklandı. Olayın ardından yardımcı olan M.D. ve B.S. de tutuklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde karı kocanın öldürülmesi olayında şüpheli tutuklandı.

Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda henüz belirlenemeyen Recep Ş. (46) ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ş. silahla Barış Tekebaş (26) ile Tekebaş'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş'ı (26) vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Tekebaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Cinayet şüphelileri tutuklandı

Barış Tekebaş ve eşi Duygu Tekebaş cinayetinde şüpheli olan Recep Ş. ile M.D ve B.S. emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edilen Recep Ş. "kasten öldürme" suçundan, M.D. ve B.S. ise "yardım ve yataklık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı