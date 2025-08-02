Çanakkale'de Çatı Katında Yangın, Kedi Kurtarıldı

Çanakkale'de, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen bir kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi, 3'üncü Bahçe Sokak'taki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar ekipler tarafından tedbiren tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen bir kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülürken çatıda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE