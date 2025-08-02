Çanakkale'de Çatı Katında Yangın, Kedi Kurtarıldı

Çanakkale'de Çatı Katında Yangın, Kedi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, yalnızca dumandan etkilenen bir kedi kurtarıldı.

Çanakkale'de, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen bir kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi, 3'üncü Bahçe Sokak'taki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar ekipler tarafından tedbiren tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen bir kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülürken çatıda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası

İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.