Su kanalını temizlemek isterken daha beterini yaptı

Su kanalını temizlemek isterken daha beterini yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Su kanalını temizlemek isterken daha beterini yaptı
Haber Videosu

Çanakkale'de bir kişi, yosunları temizlemek için kanala ilaç döktü. İlaç torbalarını da kanala atan şahıs, kanalı daha da kirletti.

Çanakkale'de skandal görüntüler kaydedildi. Bir kişi yosunlarla kaplı bir kanalı temizlemek amacıyla kanala kimyasal ilaç döktü.

SU KANALINA İLACI TORBALARLA BİRLİKTE ATTI

Kanalı temizlemek isteyen şahıs ardından daha beterini yaptı. İlacın dökülmesinin ardından, şahsın kullandığı boş kimyasal torbalarını da doğrudan kanala atarak kanalı daha da kirlettiği görüldü. Şahsın sorumsuz davranışı, tepkilere neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstenmeyen görüntüler! Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi

Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.