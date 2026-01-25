Çanakkale'de besici ahırda ölü bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Halil Rıza Korkmaz, kendisine ait ahırda ölü bulundu. Jandarma ve yakınları tarafından yapılan arama sonucu bulunan Korkmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir besici ahırda ölü bulundu.
Olay, Ayvacık ilçesinin Kulfal köyünde meydana geldi. Halil Rıza Korkmaz'dan (61) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Korkmaz, jandarma ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu kendisine ait ahırda ölü bulundu. Korkmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belli olacağı bildirildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa