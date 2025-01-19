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Çanakkale'de Bacadan Yangın: İki Oda Zarar Gördü

Çanakkale'de Bacadan Yangın: İki Oda Zarar Gördü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangında, evin iki odası zarar gördü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Çanakkale'de iddiaya göre bacadan kaynaklı çıkan yangında bir evin iki odası zarar gördü. Evde yangın sırasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde dün akşam saat 22.30 sıralarında Caner Ergin'e ait evde iddiaya göre bacadan kaynaklı yangın çıktı. Evden alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında evin iki odası zarar gördü. Evde yangın sırasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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