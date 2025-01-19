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Çanakkale'de Bacadan Yangın Çıktı, Ev Zarar Gördü

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde, bacadan çıkan yangında bir evin iki odası zarar gördü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Çanakkale'de baca yangınında ev zarar gördü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de iddiaya göre bacadan kaynaklı çıkan yangında bir evin iki odası zarar gördü. Evde yangın sırasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde dün akşam saat 22.30 sıralarında Caner Ergin'e ait evde iddiaya göre bacadan kaynaklı yangın çıktı. Evden alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında evin iki odası zarar gördü. Evde yangın sırasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de Bacadan Yangın Çıktı, Ev Zarar Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ PELTEK - 3.Sayfa
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