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Çanakkale'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçan araçtaki İbrahim Tunçaltan hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan bir kuzu da telef oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde meydana geldi. Behram köyünden çiftliğine gitmekte olan İbrahim Tunçaltan idaresindeki 17 AFG 548 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü İbrahim Tunçaltan hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ayrıca araçta bulunan bir kuzu da telef oldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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