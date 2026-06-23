Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerledi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan anız yangını ormanlık alana sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 11.30 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Kumköy ile Yalova köyleri arasında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE