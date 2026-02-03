Verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde süt ürünleri işletmesinin sahibi Erkan Elmas, altın yüzünden tartıştığı babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BABASINDAN ALDIĞI ALTINLARI GERİ VERMEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay dün Çan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre Erkan Elmas babası M.E'den aldığı altınları geri veremeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba M.E., bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABASI BIÇAKLADI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba M.E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.