Haberler

Verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü

Verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşanan olayda, süt ürünleri işletmesi sahibi Erkan Elmas, iddiaya göre altın meselesi nedeniyle tartıştığı babası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

  • Çanakkale'nin Çan ilçesinde Erkan Elmas, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • Erkan Elmas, babasından aldığı altınları geri veremediği için çıkan tartışmada bıçaklandı.
  • Erkan Elmas, Çan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti ve babası polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde süt ürünleri işletmesinin sahibi Erkan Elmas, altın yüzünden tartıştığı babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BABASINDAN ALDIĞI ALTINLARI GERİ VERMEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay dün Çan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre Erkan Elmas babası M.E'den aldığı altınları geri veremeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba M.E., bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü

BABASI BIÇAKLADI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba M.E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay