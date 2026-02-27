Haberler

Çanakkale'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Çanakkale'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia ediliyor.

Çanakkale'de iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, bir araç ise zarar gördü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden Demircioğlu Caddesi üzerindeki iş yeri kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kurşunlandı. Olayla bağlantısı bulunduğu ileri sürülen bir araçta kurşunlandıktan sonra şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kurşunlama olayı sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölge polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla ÇOMÜ hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurşunlama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli Esenler Mahallesi'nde polisler tarafından bir araç içinde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül