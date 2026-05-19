Çan'da alevlere teslim olan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde alevlere teslim olan ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta Halil Söken'e ait tek katlı ahşap bir evde meydana geldi. Müstakil evde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı