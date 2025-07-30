Çanakkale'de 58'er Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Şahıs Yakalandı

Çanakkale'de 6 ayrı suçtan toplamda 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde 28 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda 6 ayrı suçtan toplamda 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Osman K. ve Haydar K. saklandıkları adreste yakalandı. Ali Osman K. ve Haydar K. yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE