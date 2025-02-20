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Çanakkale'de 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 44 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 44 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalananların 24'ü çocuk. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 24'ü çocuk olmak üzere 44 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-905 ve KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24'ü çocuk 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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