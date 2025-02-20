Çanakkale'de 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 24'ü çocuk olmak üzere 44 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-905 ve KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24'ü çocuk 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE