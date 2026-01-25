Haberler

Ayvacık'ta 39 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Ayvacık'ta 39 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen kabul merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından karada 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Karada 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı