Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir lastik bot içinde 34 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan grubun 16'sı çocuk.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde 16'sı çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

