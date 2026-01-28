Haberler

Ayvacık'ta 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, 12'si çocuk toplam 27 kaçak göçmeni yakalayarak 2 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 12'si çocuk toplam 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından 12'si çocuk olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa


