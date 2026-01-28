Ayvacık'ta 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 12'si çocuk toplam 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından 12'si çocuk olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE