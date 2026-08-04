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Çanakkale'de İki Günlük Yüksek Yangın Riski Uyarısı

Çanakkale'de İki Günlük Yüksek Yangın Riski Uyarısı
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Çanakkale'de bugün ve yarın için yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle orman yangını riski kritik seviyede. Valilik, vatandaşları açık alanda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmamaları ve anız yakmamaları konusunda uyararak, yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Çanakkale'de hava şartları nedeniyle 2 gün boyunca yüksek yangın riski uyarısı yapıldı.

Çanakkale'de yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın orman yangını açısından kritik hava şartları bekleniyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar, düşük nem. Bu süreçte vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Açık alanda ateş yakmayın. Sigara izmaritlerini tabiata atmayın. Anız yakmayın. Duman veya yangın gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Ormanlarımızı, tabiatımızı ve tüm canlılarımızı birlikte koruyalım. Bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açmasına izin vermeyelim" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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