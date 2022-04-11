Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, şüphelendikleri G: Ö ile A.A. isimli şüpheli şahısların araçlarını durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda; 44 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 ml'lik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka ve 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirildi.

Şüpheli G.Ö ile A.A isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kaçak İçki, Çanakkale, 3. Sayfa, Haberler

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