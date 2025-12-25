Haberler

Çanakkale'de 10 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı. Operasyonda ayrıca 2 araca, 16 bin 800 TL ve 100 dolara el konuldu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı, 2 araca, 16 bin 800 TL ve 100 dolara el konuldu. Olayla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevkedilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 10 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

