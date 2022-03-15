Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı - Haberler

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Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Çanakkale ve ilçelerinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale ve ilçelerinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) timleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son 1 ayda 75 operasyon düzenledi. 83 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 78 şahıs serbest kaldı. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca yakalama emri bulunan 8 şüpheli de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Son 1 ayda gerçekleştirilen 75 operasyonda; 345 gram skank, 130 gram metamfetamin, 78 gram bonzai, 20 gram eroin, 12 gram esrar, 8 gram bonzai hammaddesi, 66 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 11 adet mermi ve bin 180 lira para ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çanakkale, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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