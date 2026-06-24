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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 6 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti'ne ait hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde içinde 1 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYIEM-6' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

'KIYIEM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki'ye yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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