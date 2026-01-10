Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile güvenli bir şekilde yedeklenerek Eceabat'ta yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Eceabat'ta yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Eceabat önlerinde içinde 1 kişinin bulunduğu 7 metrelik tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Eceabat'ta emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
