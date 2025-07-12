Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot tarafından kurtarılarak Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile kurtarılarak Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki Umurbey Feneri önlerinde içinde 1 kişinin bulunduğu 7 metrelik tekne, makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. 'KEGM-6' botu ile yedeklenen tekne, Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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