Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 14 metrelik tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi, teknedeki 2 kişi kurtarılarak tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde, 14 metre uzunluğundaki içinde 2 kişinin bulunduğu tekne makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı