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Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 14 metrelik tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi, teknedeki 2 kişi kurtarılarak tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde, 14 metre uzunluğundaki içinde 2 kişinin bulunduğu tekne makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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