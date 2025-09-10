Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşayan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki Dalyan önlerinde içinde 4 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknede makine arızası yaşandı. Tekne, içindeki 4 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, emniyetli şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
