Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşayan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki Dalyan önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile güvenli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki Dalyan önlerinde içinde 4 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknede makine arızası yaşandı. Tekne, içindeki 4 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, emniyetli şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE