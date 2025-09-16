Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 'DAY BLUE' Gemisi Karanlık Liman'a Demirledi

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 'DAY BLUE' Gemisi Karanlık Liman'a Demirledi
Kocaeli'den İtalya'ya giden Barbados bayraklı 90 metre uzunluğundaki 'DAY BLUE' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaşadı. Gemi, Kıyı Emniyeti römorkörü tarafından güvenli bir şekilde Karanlık Liman'a çekildi.

Kocaeli'den İtalya'ya giden Barbados bayraklı 90 metre boyundaki 'DAY BLUE' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'TÜRKELİ' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi. - ÇANAKKALE

