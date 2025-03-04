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Çanakkale Boğazı'nda Kılavuz Kaptan Denize Düştü

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Ocean Euphrosyne' isimli tankere kılavuzluk yapmak için yola çıkan kaptan, denize düştü. Kaptan kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 183 metre boyundaki tankere kılavuzluk yapmak için çıktığı sırada kaptan, denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın liman kenti Novorossiysk'tan yola çıkan ve Mersin'e giden Liberya bayraklı 183 metre boyundaki 'Ocean Euphrosyne' isimli tankere Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada Gelibolu açıklarında binmek isteyen kılavuz kaptan S.K., nedeni henüz belli olmayan bir şekilde denize düştü.

Olay sonrası bölgeye pilot motorlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu kaptan S.K. denizden çıkartılarak kıyıya getirildi. Kaptan, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kılavuz kaptan S.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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