Çanakkale Boğazı'nda 'Industrial Challenger' Yük Gemisinde Yangın

Çanakkale Boğazı'nda 'Industrial Challenger' Yük Gemisinde Yangın
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Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 'Industrial Challenger' isimli yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Mürettebat yangını söndürdü, yaralanan olmadı. Gemi römorkörler eşliğinde demir sahasına yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 120 metre uzunluğundaki 'Industrial Challenger' isimli yük gemisinin makine dairesinde yangını çıktı. Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.

Marmaris'ten Yalova'ya giden Antigua Barbuda bayraklı 120 metre boyundaki 'Industrial Challenger' yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine dairesinde yangın çıktı. Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, gemiden denize kirlilik olmadığı tespit edildi. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri sevk edildi. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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