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Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 12 metre boyundaki tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti'ne ait bot tarafından yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyetine ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KEGM-9' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Kurtarma faaliyetleri neticesinde tekne, içerisindeki 2 kişi ile birlikte Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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