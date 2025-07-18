Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde makine arızası yaşayan 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Morto Koyu'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde makine arızası yaşanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile Morto Koyu'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknenin makinesinde arıza yaşandı. Tekne, içindeki 3 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, emniyetli şekilde Morto Koyu'na yanaştırılarak demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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