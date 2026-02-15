Haberler

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası, Çanakkale Boğazı kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Gemi geçişleri durdurulurken, bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji'den Çanakkale için yapılan fırtına uyarısı etkili olmaya başladı. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden çift yönlü gemi trafiğine geçici olarak saat 10.30 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
