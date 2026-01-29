Haberler

Ayvacık'ta şiddetli yağış: Çay ve dere taştı, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, çay ve dere taştı, bir demir köprü kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olmaya devam eden sağanak yağış nedeniyle bölgedeki çay ve dere taştı, yollar sular altında kaldı.

Ayvacık ilçesinde 3 gündür etkili olan ve aralıklarla süren sağanak yağış hayat adeta durma noktasına geldi. Sağanak nedeniyle ilçeye girişi sağlayan 3 nolu yolun girişi kapandı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede bulunan çay ve dere aşırı yağış nedeniyle taştı. Ayvacık'ın Ümmühan Mahallesi Çayiçi mevkiinde derenin taşması sonucu bir demir köprü kullanılamaz hale geldi. Fırtına ve sağanak sebebiyle demir köprüde çökme meydana geldi. Aynı zamanda tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.

İlçede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. - ÇANAKKALE

