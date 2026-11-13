Çanakkale Ayvacık'ta hayvan otlatmaya giden yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Çanakkale Ayvacık'ta hayvan otlatmaya giden yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkiinde hayvan otlatan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormanlık alana giden yaşlı adam ölü bulundu.
Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkiinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise yaşanan olay sonrasında inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı