Çanakkale Açıklarında 37 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlar içinde 11'i çocuk toplam 37 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Yakalanan göçmenler, Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik botlar içinde 11'i çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-111', 'TCSG-28' ve 'KB-20' tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 11'i çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE