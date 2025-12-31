Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Ayvacık ilçesinde açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD-8) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 12'si çocuk, toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
