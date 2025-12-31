Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD-8) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 12'si çocuk, toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE