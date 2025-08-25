Çanakkale Açıklarında 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 18 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-20 tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik bot içerisinde 18 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE