Çanakkale Açıklarında 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 17 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-119', 'KB-115' ve 'KB-103' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında

Operasyonlar bir ile daha sıçradı! Belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.