Çanakkale Açıklarında 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-119', 'KB-115' ve 'KB-103' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE