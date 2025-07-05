Çanakkale Açıklarında 17 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-119', 'KB-115' ve 'KB-103' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa