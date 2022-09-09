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Çanakkale haberi... Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yapan 'Phoenix Dawn' isimli dökme yük gemisi yedeklenerek güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yapan 'Phoenix Dawn' isimli dökme yük gemisi yedeklenerek güvenli bölgeye demirletildi.

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na seyir halinde olan, 194 metre boyundaki Panama bayraklı 'Phoenix Dawn' isimli dökme yük gemisi Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait, 'Kurtarma-3've 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi.

Boş olduğu belirlenen dökme yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı Phoenix 3. Sayfa Güncel Haberler

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